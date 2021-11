Environnement-santé-travail : l'Anses lance deux nouveaux appels à projets de recherche

Dans le cadre du Programme national de recherche environnement-santé-travail (PNR EST), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a lancé, ce lundi 15 novembre, deux nouveaux appels à projets de recherche.

Le premier appel concerne les thématiques santé-environnement ou santé-travail au sens large. Les projets candidats devront se proposer d'étudier les effets sur la santé des nanomatériaux, des produits chimiques, des agents pathogènes et d'autres perturbateurs endocriniens, mais aussi de la pollution lumineuse et du changement climatique. L'Anses privilégiera l'étude de l'exposome, à savoir « l'ensemble des expositions affectant la santé des individus au cours de leur vie ». En complément, elle accordera un « budget supplémentaire » encore indéterminé aux projets s'intéressant plus particulièrement aux effets de la qualité de l'air sur la santé.

Le second appel à projets se focalise sur l'étude des possibles effets physiologiques et sanitaires des radiofréquences ou encore des phénomènes comme l'hypersensibilité électromagnétique. Chaque projet lauréat bénéficiera d'un financement entre 40 000 et 200 000 euros. Chaque année, à travers le PNR EST, l'Anses finance « une trentaine de projets, pour une durée de deux ou trois ans ». Les candidatures, par dépôt d'une lettre d'intention, sont recevables jusqu'au 6 janvier 2022 pour le premier appel à projets et jusqu'au 18 janvier pour le second. Après une première vague de sélection, la soumission des dossiers complets sera possible respectivement jusqu'au 7 avril et 17 mai.