Emballages et papiers : l'Ademe revoit à la hausse le coût du tri du bac jaune

Une étude de l'Ademe estime que les coûts de construction d'un centre de tri ont augmenté de plus de 20 % depuis son évaluation de 2019. Les coûts d'exploitation progressent aussi, tout comme ceux du transfert des déchets.

Au cœur de l'été, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a publié une évaluation du coût du tri des emballages ménagers et des papiers. Elle estime que, portés par des investissements plus onéreux, les coûts globaux d'un centre de tri ont progressé de 6 à 18 % depuis 2019 (selon la date de mise en service du centre). Les coûts de traitement d'une tonne de déchets entrant sont estimés à 177 euros pour un centre d'une capacité de 35 000 tonnes par an (t/an) construit avant 2021 et à 197 euros pour un centre équivalent plus récent.

Cette étude, réalisée dans la perspective du réagrément pour la période 2024 à 2029 de Citeo et de Léko, les deux éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers, met à jour des chiffres datant de 2019, pour la modélisation des coûts du tri, et de 2020, pour la modélisation des coûts de transport et de transfert. Pour prendre en compte l'impact de l'inflation, la nouvelle étude s'appuie sur les données de 2022.

Cette évaluation ne prend en compte que les coûts associés au centre de tri et au transfert vers le centre (lorsque les emballages et papiers transitent par une plateforme de transfert). Ces deux postes représentent un peu plus de 40 % du coût complet (cf. encadré) de gestion du bac jaune. Pour obtenir le coût complet du bac jaune, il faut y ajouter la précollecte et la collecte (un peu plus de 45 % du total) et différents coûts annexes (refus de tri, cartons de déchèteries et métaux récupérés sur les mâchefers). À cela, il faut soustraire les recettes tirées de la vente des matières.

Un centre de tri « standard » coûte 23,6 M€

Le coût de référence d'un service optimisé La réglementation prévoit que les éco-organismes soutiennent les collectivités sur la base d'un coût de référence d'un système optimisé de collecte et de tri des déchets d'emballages ménagers et des papiers graphiques. Ce soutien correspond à 80 % de ce coût pour les emballages et à 50 % pour les papiers.

Les calculs de l'Ademe « ne correspondent donc pas à l'organisation actuelle du tri et du transport/transfert sur le territoire (…), mais à une organisation modélisée devant permettre de répondre aux objectifs de performances de collecte et de recyclage, tout en maitrisant les coûts ».

« L'évolution du parc de centres de tri et la typologie de ce parc ont été mises à jour avec un parc prévisionnel en 2026 de 112 centres de tri en extension des consignes de tri », précise l'Ademe. Les centres de tri subiront « une hausse des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation sur l'ensemble des postes de dépenses », résume d'emblée l'Ademe. Cette hausse s'explique essentiellement par un renforcement de la réglementation, des mesures de protection incendie plus complètes, une hausse des prix des matières et de l'énergie, et, plus largement, l'inflation.

Concrètement l'étude modélise différentes tailles de centre de tri. Mais ceux d'une capacité de 35 000 t/an (soit l'équivalent de 700 000 habitants), sont pris en référence puisqu'en 2026, la France devrait disposer de 31 centres de cette taille (sur un total de 112 centres).

Ce centre de tri « standard » représentera un investissement de 23,6 millions d'euros (M€), soit une progression de 21 % par rapport à ceux mis en service jusqu'en 2021 (ils coûtaient alors 19,5 M€). Cette hausse est plutôt limitée par rapport aux centres plus petits, qui voient leurs coûts s'envoler de 23 à 24 % (pour des capacités de 10 000 à 15 000 t/an). À l'autre extrémité du spectre, les plus grands centres de tri coûteront 20 % plus cher (pour des capacités de 45 000 et 60 000 t/an).

Dans le détail, les trois principaux postes du centre de tri « standard » sont plus onéreux : le bâtiment et le poste voirie et réseau divers (VRD) à 10,2 M€ (en hausse de 18,6 %) ; les équipements à 12,3 M€ (+ 23 %) ; et les études à 1,1 M€ (+ 22 %).

Hausse de 6 à 18 % des coûts d'exploitation

Les coûts d'exploitation (avec amortissement et hors refus de tri) sont aussi appelés à progresser. Pour un centre de 35 000 t/an, ils sont estimés à 177 euros par tonne (€/t) entrante s'il a été mis en service avant 2021 (soit en hausse de 6 % par rapport à la précédente évaluation de 167 €/t). Cette première évaluation concerne 15 centres de tri. Ce coût passe à 197 €/t pour les 16 centres de tri mis en route à partir de 2022 (soit une hausse de 18 %). En dehors des centres de 10 000 et 15 000 t/an, qui subissent des hausses plus marquées, tous les centres de tri voient leurs coûts augmenter dans des proportions équivalentes à celles des centres de tri « standards ».

Ces hausses s'expliquent par la réévaluation des coûts des installations à construire, par la hausse d'un point des taux d'intérêt (qui impacte l'amortissement), par les investissements à réaliser sur les centres en service, par la réévaluation des charges de personnel (de près de 9 % en trois ans), ainsi que par divers frais fixes et variables.

Enfin, l'étude rappelle qu'avant d'arriver en centre de tri, une partie des flux passe par des plateformes de transfert. Les coûts associés sont évalués pour un site traitant des tonnages allant de 2 000 à 8 000 t/an (soit l'équivalent de 40 000 à 160 000 habitants). L'investissement étant très proche (entre 760 000 euros pour 2 000 t/an et 870 000 euros pour 8 000 t/an), l'amortissement impacte lourdement les plus petits centres de transfert. Conséquence : les coûts varient entre 19 €/t (pour 8 000 t/an) et 69 €/t (pour 2 000 t/an). Quant au transport, il est estimé à 90 €/t.