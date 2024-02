La consigne pour réemploi revient dans 14 supermarchés d'Île-de-France

Ce mercredi 7 février, un consortium regroupant cinq marques et deux enseignes annonce le lancement d'un service de consigne boissons pour réemploi en Île-de-France. L'opérateur de réemploi Petrel, les distributeurs E.Leclerc et Système U, les producteurs Coca-Cola, Eckes Granini, Lorina, Meteorn et Nestlé Waters, ainsi que l'éco-organisme Citeo et l'Institut du commerce comptent tirer les enseignements de ce projet pilote pour l'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire. Ils expliquent vouloir « inscrire durablement la consigne boissons pour réemploi dans nos modes de consommation ».

Les porteurs du projet rappellent aussi que la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) impose aux metteurs en marché 6 % d'emballages réemployés en 2024 et 10 % en 2027.

Douze produits dans 14 magasins

Concrètement, l'offre de consigne pour réemploi sera proposée dans 14 hypers, supers et proxi « couvrant tous les profils de consommateurs » : neuf magasins Système U (1) et cinq E. Leclerc (2) . À noter que Système U compte aussi proposer la consigne pour réemploi via son service en ligne avec le drive et la livraison à domicile.

Côté produits, le déploiement se fera en deux phases, avec des contenants réemployables en verre ou en plastique selon les produits. En février, sept produits seront disponibles pour le lancement : du Coca-Cola sans sucres et du Coca-Cola classique (en format d'un litre, avec à chaque fois, au choix, une bouteille en verre ou en plastique), de la limonade artisanale LBM de Lorina (en bouteille de 75 cl) et les bières Meteor Pils (75 cl), Meteor Ale Bio (75 cl), Meteor IPA (33 cl) et Meteor Cerise (33 cl). La gamme disponible sera élargie en avril avec l'ajout du Perrier (33 cl) et Perrier Fines Bulles (1 l), de Vittel (1 l) et des jus Pago fraise et pomme (1 l).

Ce retour de la consigne s'accompagne d'« une mise en avant dans le rayon d'origine autour d'une signalétique claire et attractive à la fois en magasin et aussi en ligne ». La déconsignation sera effectuée sous forme de bons d'achat délivrés par des machines de déconsignation de Lemon Tri implantées à l'entrée des magasins. Quant au montant de la consigne, il est fixé à 10 centimes pour les bouteilles de 33 cl et à 20 centimes pour celles de 75 cl ou 1 l.

La logistique de retour est gérée par le distributeur grossiste en boissons J. Milliet, qui, dans le cadre de sa tournée de livraison, collecte les bouteilles, les trie et les stocke avant de les renvoyer chez les industriels concernés.

Le lavage des bouteilles est opéré soit par le fabricant de boisson, soit avec un prestataire externe. Quant à la gestion des flux, elle est assurée avec la solution numérique développée par Petrel.