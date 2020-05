Federec estime que 77 % des centres de collecte et de tri des déchets sont ouverts

Début mai, 77 % des établissements des adhérents de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) étaient ouverts, annonce le syndicat professionnel. Cette proportion est en hausse de 17 points par rapport au début de la crise sanitaire, fin mars. Federec se base sur les résultats d'une enquête publiée le 7 mai. Près de 80 entreprises, totalisant 522 établissements et 18 000 salariés ont répondu aux questions de la fédération.

La fédération professionnelle fait aussi le point sur la collecte durant le confinement. Les professionnels rapportent une baisse des volumes comprise entre 82 %, pour les déchets du bâtiment, et 20 % pour les papiers et cartons. La baisse de collecte est de 75 % pour les métaux, de 48 % pour les déchets de bois, de 37 % pour les déchets industriels banals (DIB), et de 24 % pour les plastiques.

Forte baisse du chiffre d'affaires

S'agissant des livraisons, la chute des volumes atteint 63 % pour les métaux, 46 % pour le bois, 44 % pour les matériaux issus des déchets du bâtiment, 35 % pour les combustibles solides de récupération (CSR), 26 % pour les plastiques, et 12 % pour les papiers et cartons.

Conséquence de cette chute de l'activité, la baisse du chiffre d'affaires de mars est estimée à 39 % par rapport à mars 2019, et celle d'avril, à 64 % au même mois de l'année dernière.

Federec rapporte aussi qu'un peu plus de 4 500 employés sont au chômage partiel, soit 25 % des effectifs des entreprises ayant répondu, 1 900 sont en télétravail (10,5 %), 1 330 sont en arrêt maladie (7 %) et 5 % en congé.