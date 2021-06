La liste des gares qui doivent être équipées en parkings vélos sécurisés

La loi d'orientation des mobilités promulguée en décembre 2019 prévoyait que les gares devaient être équipées de stationnements sécurisés pour les vélos avant 2024. Le Gouvernement a publié ce jeudi 10 juin le décret qui fixe la liste des gares concernées par cette obligation.

Outre le nom des gares, le texte précise le nombre minimal de places de stationnement sécurisé à mettre en place dans chacune d'elles. Il précise également ce que sont des équipements « sécurisés ». Il s'agit d'équipements comportant des dispositifs fixes permettant de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue, surveillés (par une personne présente ou la vidéo-surveillance) ou bénéficiant d'un système de fermeture sécurisé, et situés dans un lieu couvert et éclairé. « Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée », précise le texte.