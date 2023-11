Grand Prix Impact : une solution de traitement des déchets multimatières sur le devant de la scène

La superposition de plusieurs matériaux dans un emballage complique sa recyclabilité. Un inconvénient auquel Idelam apporte une réponse qui lui a valu les honneurs du Grand Prix Impact dans la catégorie économie circulaire et recyclage. Son concept ? Utiliser le gaz carbonique dans des conditions supercritiques pour extraire les colles et les adhésifs qui tiennent les matières ensemble. Un procédé très utilisé dans l'agroalimentaire, notamment pour produire du café décaféiné.

Les conditions supercritiques sont des conditions de température (sup. à 31 °C) et de pression (sup. à 74 bars) dans lesquelles le gaz carbonique présente en même temps les propriétés d'un gaz et celles d'un liquide. Autrement dit, « une grande diffusivité ainsi qu'une bonne densité et un pouvoir de solvant », indique Thomas Voisin, qui s'est occupé de la R&D de ce projet. Il pointe aussi la rapidité de l'opération : « En dix minutes, le gaz carbonique se diffuse à travers les couches et extrait les colles entre le carton, le plastique et l'aluminium. »



« Traiter des déchets avec du CO 2 supercritique induit une consommation d'énergie et de ressources supplémentaires, et donc des impacts environnementaux, relève Quentin Tizon, ingénieur économie circulaire à l'Ademe. Il faudra être attentif à l'utiliser pour des usages pertinents, comme l'extraction d'additifs phtalates (DOP) dans les déchets anciens en PVC, type Lino, et à privilégier l'écoconception pour la séparation d'adhésifs, dans les chaussures par exemple. » « L'Ademe n'a pas d'avis ferme et définitif sur ce projet qu'on ne connaît pas dans le détail », complète-t-il.

Idelam est hébergé dans un laboratoire du CNRS basé à Pessac (33). Les trois associés de l'organisation installent actuellement le démonstrateur industriel et entendent se positionner comme équipementier.