Climat : création de trois groupes de travail pour poser les bases du prochain plan national d'adaptation

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, annonce le lancement de trois chantiers prioritaires en vue de la mise à jour du second Plan d'adaptation au changement climatique (Pnacc). Ces chantiers prendront la forme de trois groupes de travail. Ces derniers rassembleront l'ensemble des acteurs concernés. L'objectif est de doter la France d'une stratégie d'adaptation pour un climat à + 4 °C.

Le premier grouoe de travail traitera de l'enjeu de la résilience des infrastructures et des services publics. Il se penchera sur les modalités de mise à jour de l'ensemble des référentiels, normes et réglementations techniques ayant une composante climatique.

Le second se penchera sur l'accompagnement des collectivités au changement climatique. Cela passera par la déclinaison de la trajectoire d'adaptation aux outils de planification locale.

Un dernier se chargera de planifier l'adaptation de l'économie française.

Le retour des travaux est prévu pour cet automne sous la forme de trois feuilles de route qui constitueront le socle du troisième Pnacc, qui devrait voir le jour à la fin de l'année. Ces chantiers s'inscrivent dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique engagée en février dernier par le Gouvernement. Il fait suite à la soumission à la consultation publique de la trajectoire de réchauffement de référence (Tracc), en mai dernier.