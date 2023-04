Deux outils, soutenus par l'Ademe, fournissent des solutions pour la résilience urbaine

Avec leur guide « La Rue commune » publié fin mars, les entreprises Richez Associés, Franck Boutté Consultants et Léonard (groupe Vinci) proposent aux collectivités une méthodologie pour accélérer l'adaptation des rues métropolitaines au changement climatique. « La Rue commune propose de porter une attention nouvelle à ces espaces avec, en ligne de mire, la transformation des rues métropolitaines ordinaires pour offrir les conditions de développement de la végétalisation et de la biodiversité et des espaces de qualité pour que les citoyens se réapproprient de l'espace public », expliquent les auteurs dans leur ouvrage, qui ne fait pas moins de 400 pages. Ce guide est l'un des projets retenus par l'Agence de la transition écologique (Ademe) d'un appel à communs lancé en 2021.

Fin mars, la start-up d'État Plus fraîche ma ville, accompagnée par l'Ademe, a également mis en ligne, sur son site, un outil pour accompagner les collectivités à choisir des solutions adaptées à la surchauffe urbaine. Soutenu par l'Association des maires de France, cet outil accessible offre une approche des solutions déclinées selon différents espaces urbains d'intervention, ainsi que des retours d'expérience de villes françaises les ayant déjà déployées. Aubervilliers, Lille, Lyon, Marseille, Nîmes, Paris, Pointe-à-Pitre et Sète ont partagé leurs projets pour rafraîchissement de l'espace urbain face à des vagues de chaleur.