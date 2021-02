Hydrogène : un collectif d'industriels européens veut faire chuter les prix d'ici 2030

Un collectif de 30 acteurs européens lance l'initiative HyDeal Ambition, qui se veut préfiguratrice de la future filière de l'hydrogène. Y sont rassemblés des développeurs de projets photovoltaïques (l'espagnol DH2/Dhamma Energy, l'italien Falck Renewables et le français Qair), des équipementiers (les français McPhy Energy et Vinci construction), des gestionnaires de réseaux de gaz (l'espagnol Enagás, l'allemand OGE, l'italien Snam et les français GRTgaz et Teréga), des énergéticiens et groupes industriels (les français Gazel Energie et Hydrogène de France, l'espagnol Naturgy), des fonds d'infrastructures (Cube, Marguerite, Meridiam) et des conseils (Banque Européenne d'Investissement, Corporate Value Associates (CVA), Clifford Chance, Cranmore Partners, Finergreen, Envision Digital, Energy Web).

Leur objectif : faire baisser le prix de l'hydrogène vert à 1,5 €/kg d'ici 2030, contre 4 à 6 €/kg aujourd'hui selon la technologie utilisée. « Dès 2022, l'objectif est de produire un hydrogène vert, issu de l'électrolyse de l'eau à partir de l'énergie solaire de la péninsule ibérique [avec une capacité de 10 GW]. Avec une capacité installée de 95 GW de solaire et de 67 GW d'électrolyseurs à l'horizon 2030, l'ambition est de fournir 3.6 millions de tonnes par an aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité via les infrastructures de transport et de stockage de gaz, soit l'équivalent en énergie de 1,5 mois de consommation de pétrole en France », indiquent les partenaires.

Le collectif mise donc sur de très grands projets de production d'électricité renouvelable et d'hydrogène et du transport longue distance pour faire chuter les coûts.