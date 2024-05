Inauguration d'un centre de contrôle national consacré à l'environnement marin

Ce mardi 30 avril 2024, les locaux du Cacem, le Centre d'appui au contrôle de l'environnement marin, ont été inaugurés à Étel (Morbihan). Une inauguration en forme d'officialisation pour ce centre « unique à l'échelle européenne », en expérimentation depuis 2017 et hébergé jusqu'alors au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross-A). Sa mission : coordonner la surveillance et le contrôle des activités en mer susceptibles d'avoir un impact écologique sur le milieu marin, et ce sur l'ensemble des eaux sous souveraineté et juridiction française, du littoral jusqu'à 200 miles nautiques. Une véritable tour de contrôle, sous la direction générale des Affaires maritimes, qui relie et appuie tout un réseau de partenaires : acteurs institutionnels, Marine nationale, douanes, gendarmerie maritime, mais aussi l'Office français de la biodiversité et le Conservatoire du littoral.

Le centre fonctionne avec huit agents aux profils pluridisciplinaires : analyste de données, juristes, écologue, cartographe, ainsi que trois inspecteurs de l'environnement habilités sur l'ensemble du territoire national. Concrètement, ils sont chargés d'assurer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un appui opérationnel et juridique aux partenaires via une permanence téléphonique et un site de référence, Legicem. Ils accompagnent en particulier les actions de contrôle dans les zones aux enjeux écologiques sensibles et proposent les conditions de contrôle les plus opportunes. Les données fournies par les partenaires lors des missions permettent en outre une mesure spatiale, quantitative et qualitative de la politique publique de contrôle et de surveillance de l'environnement marin. En 2023, ce sont ainsi 5 623 missions, durant lesquelles ont eu lieu près de 35 000 contrôles, qui ont été rapportées au Cacem, selon des chiffres diffusés par le centre.