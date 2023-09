Biodiversité ultramarine : l'OFB s'engage à financer 36 nouveaux projets

Ce mercredi 6 septembre, l'Office français de la biodiversité (OFB) a annoncé les lauréats de la dernière édition des trois appels à projets de son programme « Terres et mers ultramarines » (ou TeMeUm). Pour rappel, ce dernier vise à financer des projets de conservation de la biodiversité ultramarine locale, menés par des associations, des collectivités ou des établissements publics. Au total, l'OFB financera cette année 36 projets (sur 80 dossiers soumis) à hauteur de 399 630 euros.

Environ 82 % de cette enveloppe ira aux 26 lauréats de l'appel à microprojets – à savoir de « petites initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité en Outre-mer » d'une durée maximale d'un an. L'OFB financera notamment à La Réunion (qui recueille la plus grande part de l'enveloppe), le projet ReMaCap porté par l'association Shark Citizen pour mieux observer et suivre les requins marteaux à l'aide de nouvelles caméras ou encore, en Polynésie française, les opérations de protection sur la commune d'Anaa du chevalier des Tuamotu (Prosobonia parvirostris), un oiseau endémique en danger d'extinction.

Du reste, sept projets dits de « compagnonnage » seront également accompagnés. « Le compagnonnage se déroule sur une période d'une à deux semaines pendant laquelle un professionnel travaillant en faveur de la biodiversité est accueilli par une structure-bénéficiaire dans le but d'échanger ou de transmettre des compétences sur un domaine spécifique commun », précise l'OFB. À titre d'exemple, l'association guadeloupéenne SOS Faune sauvage bénéficiera ainsi du soutien d'un ornithologue pour « améliorer les prises en charge au centre de soin de Guadeloupe ». Enfin, trois projets portés en Outre-mer par des entités partenaires (notamment, la Ligue de protection des oiseaux et le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature) seront cofinancés par l'OFB, dont la création d'un Forum des espaces naturels protégés en Guyane.