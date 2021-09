Les incendies de forêts estivaux ont généré des émissions de carbone records

Cet été, les incendies de forêt extrêmes qui ont frappé l'hémisphère nord ont été à l'origine d'émissions de carbone records, annonce le service Copernicus de surveillance de l'atmosphère (Cams). Le service d'observation européen souligne notamment le poids de trois « points chauds » : le bassin méditerranéen, l'Amérique du Nord et la Sibérie.

Conséquence : le mois de juillet a établi un nouveau record d'émissions liées aux feux de forêt, avec 1 258,8 mégatonnes (Mt) de CO 2 libérées. Nouveau record en août aussi, avec 1 384,6 Mt de CO 2 dégagées.

« Non seulement de grandes parties de l'hémisphère nord ont été touchées pendant la saison des feux boréaux de cette année, mais le nombre d'incendies, leur persistance et leur intensité ont été remarquables », résume Copernicus.