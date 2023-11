Le trafic mondial d'espèces sauvages est évalué à 20 milliards de dollars par an

Selon Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, le marché noir des produits illégaux d'espèces sauvages est évalué à 20 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages « sont devenus un domaine d'activité majeur pour les groupes criminels organisés et sont de plus en plus liés à la violence armée, à la corruption et à d'autres formes de criminalité organisée ».

Le braconnage et le trafic d'espèces sauvages, non seulement endommagent l'environnement et tuent des espèces en péril, mais coûtent également la vie aux agents chargés de la protection de la faune. « Avec jusqu'à 100 gardes forestiers tués par les braconniers chaque année alors qu'ils protégeaient la faune dans ses habitats naturels », a averti, le 6 novembre, Interpol, au sommet mondial United for Wildlife à Singapour.