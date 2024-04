Le lancement d'un logiciel d'optimisation carbone du bâti rebat les cartes du marché

En avril 2024, la société Autodesk a annoncé le lancement de Total Carbon Analysis. Ce logiciel est une extension de Revit, le logiciel de modélisation numérique d'un bâtiment de l'entreprise, et de Forma, une plateforme qui accompagne les promoteurs, architectes ou maîtres d'ouvrage dans leurs études de faisabilité lors de la création d'un quartier en calculant notamment la future consommation énergétique en exploitation. L'extension rajoute une brique au calcul de l'impact écologique du quartier en simulant l'impact carbone de l'extraction, la fabrication, le transport, l'assemblage et l'entretien de chaque matériau utilisé - le « carbone incorporé ». Il se réfère pour cela à la base de données Environmental Product Declaration qui répertorie, de la même façon que la base Inies, les informations relatives au cycle de vie de chaque produit.

La RE2020 (réglementation de résultats et non plus de moyens, prenant en compte contrairement à ses prédécesseuses l'entièreté du cycle de vie du bâtiment) conduira probablement à la multiplication d'outils d'aide à la décision comme Total Carbon Analysis d'Autodesk, Climawin – ACV Bâtiment de BBC Slama, ou encore Ecale, outil lancé en 2022 par le bureau d'études Arcora et spécialisé dans le calcul du poids carbone des façades. Se pose alors la question de leur complémentarité et de leur capacité à faire circuler les données entre eux. « L'interopérabilité entre toutes ces démarches est un sujet de réflexion essentiel pour les faire converger », explique Maria Carbonell, du bureau d'études Arcora. Dans ce domaine, les choses bougent à leur rythme.