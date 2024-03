Enveloppes de bâtiment : du thermique à l'optimisation carbone

Du fait des réglementations, la conception de l'enveloppe d'un bâtiment tertiaire neuf doit faire face à des contraintes thermiques et d'optimisation carbone. Portées par le réemploi et les labels, ces questions émergent aussi dans la réhabilitation.

Aluminium, bois, enduits, tôle d'acier, bois, terres cuites ou émaillées... Les enveloppes des bâtiments à usage tertiaire peuvent contenir une vingtaine matériaux différents. Un paramètre qui rend complexe le calcul de leur optimisation carbone. Pour Arcora, bureau d'études spécialisé dans les façades créé en 1976, la réflexion autour du sujet a été engagée dès 2014 et a donné lieu, en 2022, à la mise en ligne d'un outil spécial (ecale.io). Retour sur la façon dont l'enveloppe d'un bâtiment tertiaire est pensée et conçue, en neuf comme en réhabilitation, des années 2000 jusqu'à nos jours.

Évolution de l'enveloppe de 2012 à 2020

« En 2000, une façade devait avant tout protéger thermiquement », explique Maria Carbonell, cheffe de projet pour Arcora, qui a travaillé sur la conception des façades de la tour Trinity, à La Défense, dès 2011. Pour ce chantier notamment, et pour composer avec les contraintes de hauteur, les façades ont été créées en atelier à partir d'un bloc d'aluminium doublé d'une façade en double peau. « La double peau n'est pas nécessairement constituée de vitrage. Elle peut aussi être faite d'une résille perforée », continue-t-elle. À l'instar des combinaisons de plongée dans lesquelles l'eau s'immisce entre le néoprène et la peau pour faire isolant, le concept de double peau permet à une couche d'air de s'installer. Réchauffée par les rayons du soleil (d'autant plus si elle est installée en hauteur), elle favorisera l'isolation thermique (et même sonore) des intérieurs. La réglementation thermique (RT) de 2012 est venue accélérer (dans la continuité de la RT 2005) dans la loi cette approche de la performance énergétique des bâtiments tertiaires par le thermique.

“ Faire des grandes façades entièrement vitrées rendra l'atteinte des résultats demandés par la RE2020 compliquée, car le poids carbone se trouve surtout dans le verre ” Guillaume Meunier, Institut français pour la performance du bâtiment « La RT 2020 est une réglementation de résultats et non de moyens », indique, pour sa part, Guillaume Meunier, consultant bas carbone à l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et contrairement à sa prédécesseure, elle prendra en compte tout le cycle de vie du bâtiment. Ce qui englobe pour les façades, les matériaux de bardage, d'isolation, de menuiseries et surtout l'ossature, qui reste l'élément majoritaire de l'enveloppe la plupart du temps.

Une optimisation carbone multifactorielle

Geoffrey Charlier de Winter, architecte et enseignant, développe et précise : « Si c'est un petit bâtiment léger avec une ossature en métal, la quantité nécessaire pour le porter ne sera pas énorme. Dans ce cas, ce serait plutôt l'isolant. En revanche, la taille augmentant, le métal seul ne suffit plus et presque d'un coup la maçonnerie doit être doublée et donc l'ossature reprend le dessus. » Mais le contexte du chantier dicte la façon dont l'aspect environnemental va être réfléchi. « Il n'est pas aisé de mettre des ossatures bois – matériau pourtant doté d'un poids carbone moindre - sur des immeubles de grande hauteur », rappelle Maria Carbonell.

À la place, on mettra des modes constructifs type murs-rideaux préfabriqués ou des bardages avec châssis. Le changement de mode constructif, de proportions vitrées/opaques ou de matériaux fera passer le poids carbone d'une façade du simple au quadruple. Pareillement, les façades coupe-feux ne pourront pas automatiquement être réalisées avec des façades à ossature en bois, sauf à justifier d'une composition spéciale ou à être doublées de plaques de plâtre. Une équation complexe à résoudre donc pour que les enveloppes tiennent leurs objectifs carbone. Hors ossature, reste une constante pour Guillaume Meunier : « Faire des grandes façades entièrement vitrées rendra l'atteinte des résultats demandés par la RE2020 compliquée, car si l'ossature est majoritaire en quantité, le poids carbone se trouve surtout dans le verre. »

La question de la réhabilitation

RT2012 et RE2020 sont des réglementations valant pour la construction de bâtiments neufs. « La RE2020 impose des seuils carbone. Et les seuils diminuent d'année en année », pointe Maria Carbonell. Mais en réhabilitation, aucune réglementation vraiment contraignante n'existe (à noter quand même le décret Tertiaire qui impose de réduire les consommations). Maria Carbonell et ses collègues misent alors sur un travail autour de l'introduction des valeurs bas carbone dans les stratégies RSE pour emporter l'adhésion des structures propriétaires des bâtiments.