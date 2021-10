La ligne de fret ferroviaire Rungis-Perpignan à nouveau sur les rails

La ligne de fret ferroviaire, qui permet de transporter des fruits et légumes de Perpignan (Pyrénées-Orientales) vers le marché de Rungis (Val-de-Marne), a repris du service le 22 octobre, en présence du Premier ministre Jean Castex. Après deux années d'arrêt, le train des primeurs est à nouveau sur les rails. « Grâce à l'autoroute ferroviaire que nous relançons aujourd'hui, nous éviterons chaque année le passage de 26 000 camions sur les routes qui relient Perpignan à l'Île-de-France. Jamais un gouvernement n'aura autant investi dans le ferroviaire », a déclaré Jean Castex. Pour rappel, la réouverture de cette ligne avait été annoncée en septembre dernier par Jean Castex dans le cadre de la nouvelle Stratégie nationale du fret ferroviaire.

Le train, exploité par Fret SNCF, « de manière saisonnière comme auparavant (entre novembre et mi-juillet), circulera cinq jours par semaine avec une capacité d'emport de douze wagons », a précisé le ministère des Transports. Le projet du groupe SNCF comprend aussi la mise en place d'une liaison nouvelle de transport combiné entre Le Boulou (Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole) et Gennevilliers (Hauts-de-Seine), exploitée par sa filiale Viia. « Ce service, qui démarrera plus tardivement, apparaît très complémentaire au train conventionnel et doit permettre d'accroître l'intérêt des chargeurs pour cet axe et ainsi d'assurer la pérennité du train des primeurs entre Perpignan et Rungis », a ajouté le ministère.

Le gouvernement veut doubler la part modale du fret ferroviaire d'ici à 2030, en la faisant passer de 9 % à 18 %. Pour y parvenir, il prévoit un plan global d'investissements de 1,35 milliard d'euros. Il est financé pour moitié par l'État dans le cadre du Plan de relance. Sur ce budget, 300 millions sont octroyés de subventions annuelles au fret ferroviaire jusqu'en 2024. 140 millions d'euros sont notamment alloués pour financer 14 projets portant sur des aménagements ferroviaires dans les sept grands ports maritimes. Et 205 millions sont aussi consacrés à moderniser les lignes capillaires fret.