Ulysse Blau, ingénieur en bioressources de 27 ans, a parcouru le Calvados en vélo à la rencontre de 64 maires du département. Son idée, dresser un état des lieux de la gestion des ressources et de l'implication des citoyens dans les communes.

Actu-environnement : Quel était votre objectif en partant interroger 64 maires du Calvados ?

Ulysse Blau : La démarche était avant tout personnelle. Parisien et ingénieur en bioressources, mon parcours personnel m'a interrogé sur notre rapport aux ressources naturelles. J'avais l'envie de changer les choses mais il me fallait comprendre ce qu'il se passait en dehors des grandes villes, comment les collectivités géraient leurs ressources en eau, en énergie ou en agriculture. Cela s'est concrétisé par ces entretiens individuels avec 68 maires, portant sur la gouvernance, la démocratie locale, et la transition écologique telle qu'ils la ressentent et la vivent.

AE : Les maires ont-ils conscience de leur rôle sur les problématiques de gestion des ressources naturelles et de transition écologique ?

UB : Ils ont assurément conscience de leur rôle, mais pas forcément de leur pouvoir. Le périmètre d'actions des mairies varie avec leur personnalité. Ils pensent impossibles des choses que d'autres maires ont réalisées, par exemple produire de l'énergie locale, diminuer le recours aux pesticides sur la commune, ou maintenir des commerces de produits locaux dans un centre-bourg. Beaucoup de maires estiment qu'ils n'ont pas la légitimité pour favoriser une économie locale. Ils pensent que cela favoriserait certains agriculteurs de leur territoire et pas d'autres. Pourtant certains s'engagent et sont à l'origine de projets de ce type, en fournissant, par exemple, des locaux gratuits pour la vente de produits en circuit court.

AE : Les maires des petites communes se sentent-ils isolés ?

UB : C'est le cas pour beaucoup de petites communes. Cela s'est accentué avec la loi NOTRe et le regroupement de communautés de communes. Ils ont senti leur pouvoir se diluer dans ces unités qui rassemblent plus de 15 000 habitants.

Mais un maire attend surtout que ses administrés s'emparent des problématiques de la commune, comme celle de la transition écologique, et qu'ils lui fassent des propositions. Quand on interroge les habitants, ils voient le problème dans l'autre sens ; ils attendent que leur maire agisse. Il y a donc, dans beaucoup de cas, une nouvelle dynamique à trouver et à mettre en place.

AE : Quel est leur rapport à la consommation d'énergie sur leur territoire ?

UB : En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, deux fois sur trois les seules sources d'énergie qui sont envisagées sont les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Très peu de maires ont évoqué d'eux-mêmes des panneaux solaires thermiques, des chaufferies bois, ou des méthaniseurs.

Les efforts pour la réduction de la consommation énergétique se concentrent sur les bâtiments communaux et très peu sur la sensibilisation des propriétaires privés. La sensibilisation des habitants comme moyen de réduire la consommation de la commune est encore peu mise en place, dans moins d'un dixième des communes que j'ai visitées.

Ulysse Blau a rendu son rapport disponible à tous, et espère qu'élus et administrés s'empareront de ses conclusions pour se questionner et aller plus loin dans la transition écologique de leur territoire.

La synthèse de l'étude est disponible gratuitement.