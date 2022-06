Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a créé une nouvelle direction consacrée à l'eau. Maxime Roger en est le directeur opérationnel.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a créé une nouvelle direction consacrée aux enjeux liés à la gestion durable de l'eau dans le bâtiment. Elle regroupe des activités transverses (recherche et développement, essais, évaluation et certification) et réunit des équipes spécialisées sur la question, issues des anciennes directions climatologie, aérodynamique, pollution, épuration (Cape) et hydraulique et équipements sanitaires (HES).

Nommé par Étienne Crépon, président du CSTB, Maxime Roger en est le directeur opérationnel. Ingénieur diplômé de Polytechnique et de l'École des ponts et chaussées en 2008, il rejoint le CSTB en 2009 en tant qu'ingénieur études et évaluation, d'abord responsable de l'équipe hygrothermique des ouvrages, puis du département isolation et revêtements. En 2015, il est nommé directeur de l'établissement de Nantes et directeur opérationnel Cape.

Une centaine de collaborateurs, répartis entre les sites de Nantes et de Marne-la-Vallée du CSTB, rejoignent la nouvelle direction.