Mégots et feux de forêt : les modalités du financement de la sensibilisation en consultation

Il est ulcérant de voir des fumeurs, de tous âges et des deux sexes, balancer par la fenêtre de leur voiture des mégots incandescents. Lorsque ce geste parfaitement jemefoutiste a lieu en période de sécheresse et dans des secteurs à risque, on fleurte effectivement avec une attitude criminelle. Il était donc plus que temps que le législateur s'attaque au problème en contraingnant les producteurs de tabac.

Mais il faut aller nettement plus loin en traduisant devant les tribunaux le plus d'auteurs de ce genre de geste et les condamner à des peines qui aient une réelle portée pédagogique. Ce qui suppose aussi de disposer d'une police de l'environnement suffisamment dotée en moyens humains et budgétaires.

Pégase | 07 novembre 2023 à 14h16