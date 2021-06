Le Cercle national du recyclage a mis à jour son guide de l'élu local en charge des déchets

Le Cercle national du recyclage (CNR) vient de mettre à jour son guide de l'élu local en charge des déchets. Le guide, publié depuis 2001, présente aux élus en charge de la gestion des déchets et à leurs services techniques les grands sujets de la gestion des déchets. Totalisant près de 300 pages, il est organisé en neuf chapitres résumés par des fiches de synthèse recto-verso. La précédente mise à jour remontait à 2017.

Cette nouvelle version intègre notamment les dernières évolutions liées à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec). Le document « a été travaillé et actualisé dans son intégralité et a été complété avec une dizaine de nouvelles fiches sur l'économie circulaire, sur le thème de la fiscalité, sur les nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (REP) », explique le CNR qui souhaite ainsi « [apporter] son aide aux anciens et nouveaux élus et à leurs équipes techniques ».