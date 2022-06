Le véhicule à hydrogène n'est pas forcément synonyme de moteur électrique. Ce gaz s'utilise aussi directement dans un moteur thermique. Les explications de Stéphane Zinola, chef de projet moteur hydrogène à combustion à l'Ifpen.

Plus économique que la pile à combustible, le moteur thermique à hydrogène permet d'injecter directement le gaz dans le véhicule. Avantages de cette solution : l'hydrogène n'a pas besoin d'être extrêmement pur, les émissions de gaz à effet de serre s'avèrent très faibles et la durée de vie de cet équipement reste identique à celle des motorisations classiques essence et diesel. Ces atouts pourraient assurer l'accélération du déploiement de ce nouveau vecteur énergétique.

« En revanche, les différences de propriétés entre l'hydrogène et les combustibles traditionnels nécessitent d'adapter les technologies et les matériaux », explique Stéphane Zinola, chef de projet moteur hydrogène à combustion au sein de l'Institut du pétrole – énergies nouvelles (Ifpen). L'institut en fait l'un de ses axes de recherche et y travaille depuis 2019. Aujourd'hui, ces moteurs, très attendus pour leur simplicité d'usage, sont presque prêts à être lancer sur le marché, notamment pour la motorisation lourde.