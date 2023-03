Décarboner le bâti avec les pompes à chaleur (2/4) : isoler pour une meilleure efficacité

Pour Négawatt et le Cler-Réseau pour la transition énergétique, les pompes à chaleur (PAC), soutenues par l'État, ont un rôle central à jouer dans la décarbonation du bâtiment et la transition énergétique. Néanmoins, les deux associations alertent sur les conditions d'installation de ces appareils. Dans une étude parue fin janvier 2023, elles montrent que la réalisation d'une rénovation performante des logements « est une condition préalable et impérative au fonctionnement correct des PAC ». L'étude utilise une modélisation du fonctionnement des PAC appliquée à 50 % du parc de logements classés F et G du diagnostic de performance énergétique (DPE) et chauffés aux énergies fossiles (fioul ou gaz).

Résultats sur l'échantillon étudié : après une rénovation thermique complète et performante au niveau basse consommation (BBC), permettant de baisser la température des radiateurs à 45°C, « les PAC divisent par 100 les émissions initiales de gaz à effet de serre des chaudières qui existaient dans les bâtiments, et par 15 les consommations d'énergie primaire. Et elles réduisent jusqu'à 70 % la facture énergétique des ménages », estime Olivier Sidler, membre fondateur de Négawatt.

La rénovation BBC, qui engendre « une réduction des déperditions thermiques d'un facteur 3 à 4,5 » couplée à l'installation de PAC, est donc à privilégier, recommandent les associations. Elles expliquent aussi que changer la chaudière, « avant d'isoler le logement conduira après travaux à un surdimensionnement de l'appareil et donc à des surcoûts ».

Responsable de projets efficacité énergétique au Cler, Isabelle Gasquet appelle notamment l'État à conditionner les aides MaPrimeRénov' et les primes des certificats d'économies d'énergie (CEE) octroyées pour installer des PAC air-eau ou eau-eau, en maison individuelle ou en copropriété, à un régime de température des émetteurs de chaleur inférieur à 55 °C, afin de garantir leur fonctionnement et leur efficacité, le tout « en association systématique avec une rénovation énergétique performante, globale ou par étapes ».