L'inspecteur général du Trésor expert en coopération internationale et en financement climatique Jean-Christophe Donnellier a été élu coprésident du nouveau fonds « Pertes et préjudices » avec Richard Sherman, représentant d'Afrique du Sud.

Suscitant la méfiance des pays les moins avancés, réfractaires à toute mainmise de la Banque mondiale sur cet outil, le sujet de la gestion du fonds « Pertes et préjudices » créé lors de la COP 27 avait suscité de nombreuses controverses, avant d'être réglé en grande partie à l'ouverture de la COP 28, à Dubaï, le 30 novembre dernier. Il revient désormais au Français Jean-Christophe Donnellier et au Sud-Africain Richard Sherman de transformer cette impulsion politique en institution opérationnelle et de rassurer les futurs destinataires de ce nouveau fonds, en organisant les travaux de son conseil d'administration.

Lors de sa toute première réunion, mardi 30 avril à Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis), celui-ci a en effet conjointement nommé les deux hommes à la présidence de leur organe de direction pour une durée d'un an. Richard Sherman était représentant de l'Afrique du Sud à la COP28. Il est également l'un des principaux coordinateurs du groupe de négociateurs africains sur le financement climatique. Économiste de formation, Jean-Christophe Donnellier est pour sa part inspecteur général de la Direction générale du Trésor, chef de l'Audit interne. Il a occupé de nombreux postes de conseiller sur les questions internationales et la coopération : auprès d'ambassades (Royaume-Uni et Etats-Unis), de ministres, de l'OCDE…

Il a également été délégué interministériel à la Coopération technique internationale, coprésident du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat créé par l'Accord de Paris et représentant de la France au Comité transitionnel de ce fonds « Pertes et préjudices ». Sa nomination résulte de son implication sur ce terrain, mais aussi de celle d'Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique, qui avait œuvré à l'avancement du dossier durant l'automne 2023. En tant que contributrice à ce fonds destiné à compenser les conséquences dramatiques des dérèglements climatiques dans les pays vulnérables, aujourd'hui doté de 661 millions de dollars, la France bénéficiera par ailleurs d'un siège d'administrateur.