À l'issue de son assemblée générale statutaire, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) a renouvelé ses instances dirigeantes et réélu Bruno Gazeau président.

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), association de consommateurs agréée, vient de renouveler ses instances dirigeantes. Bruno Gazeau est reconduit au poste de président. Au cours de ce deuxième mandat, il entend faire progresser la Fnaut vers ses trois objectifs prioritaires : rendre visible et audible la fédération ; développer les antennes régionales et assurer la sécurité financière.

Cinq nouvelles personnalités, sur vingt postes renouvelables, présidents d'associations ou simples adhérents, entrent au conseil national. Quatre vice-présidents ont également été élus au bureau national : Christiane Dupart, rédactrice en chef de FNAUT infos et responsable du pôle accessibilité ; Jean Lenoir, animateur du pôle ferroviaire ; Michel Quidort, président de la FEV (Fédération européenne des voyageurs) et animateur du pôle européen et Dominique Romann, président de la FNAUT Pays de la Loire.