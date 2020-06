Olivier Salleron succède à Jacques Chanut à la présidence de la Fédération française du bâtiment.

Le 12 juin, Olivier Salleron a pris ses fonctions de nouveau président de la Fédération française du bâtiment (FFB). Âgé de 52 ans,il est président de l'entreprise de chauffage, climatisation, plomberie SALLERON SAS à Périgueux (Nouvelle-Aquitaine).

Il succède à Jacques Chanut qui était président de la FFB depuis 2014. « C'est une grande fierté que de prendre la présidence de la FFB. Avec mon équipe, motivée et déjà pleinement engagée, je consacrerai toute mon énergie et mon action à la promotion et à la représentation des 50 000 artisans et entrepreneurs adhérents de la fédération. Nous allons répondre aux défis immenses qui nous attendent. Le lancement d'un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments en est une première illustration, au même titre que la nécessité d'accompagner la rénovation ou la construction d'un million de logements par an sur tout le territoire », a déclaré Olivier Salleron, dans un communiqué. « L'emploi et la dynamique territoriale seront au cœur de mon engagement ».