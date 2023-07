Un nouveau programme de référencement inédit des matériaux sains pour les bâtiments

Le groupe Edeis ingénierie et l'Ires, l'Institut de recherche et d'expertise scientifique, annoncent le lancement du premier référentiel de certification des matériaux sains (peintures, colles, revêtements de sol). Celui-ci concerne les matériaux déjà certifiés A+, soit les produits à faible émission de composés organiques volatils (COV), et vise l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Les matériaux soumis à candidature par leurs fournisseurs subiront une analyse de 76 substances chimiques prioritaires dans les matériaux : 42 composés organiques semi-volatils (COSV) et 34 COV, contre 10 COV dans la réglementation actuelle de l'étiquetage A+. Ceux identifiés comme « remarquables » seront prescrits dans les programmes immobiliers d'Edeis, sous deux labels qualité « Matériau Premium » ou « Matériau Excellent », valables deux ans. Les fournisseurs devront par ailleurs signer une charte d'engagement.

Le programme de référencement des matériaux est en cours jusqu'au 31 décembre 2023.