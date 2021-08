Ampoules et LED : une nouvelle étiquette énergie à compter du 1er septembre

À partir du 1er septembre, les ampoules et les LED commenceront à afficher la nouvelle étiquette énergie. Celle-ci a déjà été mise en place sur les appareils électroménagers et écrans (TV inclue) en mars 2021. « Le changement le plus important est le retour à une échelle plus simple de A à G », souligne la Commission européenne.

Un QR code et une nouvelle échelle de notation - qui passe des classes A++ à E aux classes A à G - a pour ambition « d'aider les consommateurs à acheter responsable et à se diriger vers des ampoules et des LED économes en énergie », explique l'Agence de la transition écologique (Ademe). Du côté de la vente en ligne, les sites doivent changer l'étiquette avant le 21 septembre 2021, selon l'Ademe. Pour la vente en magasin, un délai de 18 mois est accordé pour le remplacement des étiquettes.

« La nouvelle échelle est plus stricte et conçue de manière à ce que très peu de produits soient initialement en mesure d'atteindre les notes « A » et « B », laissant la place à des produits plus efficaces pour entrer progressivement sur le marché. Les produits les plus efficaces du point de vue énergétique actuellement sur le marché seront désormais généralement étiquetés « C » ou « D » », précise la Commission européenne.