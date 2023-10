La Métropole de Lyon crée un observatoire de l'économie à impact

À l'occasion du salon Pollutec qui se tient actuellement sur son territoire, la Métropole de Lyon a présenté son nouvel Observatoire de l'économie à impact. Un outil conçu pour mettre en lumière les enjeux du territoire en matière de justice sociale, de viabilité environnementale et de soutenabilité économique. Ce vaste panorama se base sur de nombreux indicateurs (données en libre accès) et sur leur évolution au fil des dernières années, selon les infos disponibles.

Mais plus qu'un agrégateur de données, la Métropole de Lyon espère en faire la boussole de sa politique de développement durable et le garant du respect des objectifs nationaux et locaux en matière de consommation énergétique par exemple (- 30 % entre 2000 et 2030), d'émissions de gaz à effet de serre (- 43 % entre 2000 et 2023) ou encore de consommation d'eau potable (- 15 % d'ici à 2035). « Cet outil d'observation et de dialogue nous servira à piloter nos politiques publiques qu'elles soient sociale, économique ou environnementale », explique Émeline Baume, première vice-présidente déléguée à l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et la commande publique à la Métropole.

Pour cela, après avoir identifié et rendu publics les indicateurs à améliorer, la Métropole compte identifier les acteurs à faire bouger et mettre en place des actions correctives, tout en adaptant son accompagnement (aides directes, appels à projets spécifiques, etc.). « L'idée est aussi de mettre en place une stratégie économique à impact, une économie robuste et coopérative, moins consommatrice de ressources et d'énergies fossiles et créatrice d'emplois locaux », ajoute Émeline Baume, en identifiant les acteurs à accompagner et ceux susceptibles de les y aider.

Sur la base des premiers indicateurs, la Métropole a déjà identifié plusieurs axes de travail qui se traduiront prochainement par la mise en place d'un programme d'industrie circulaire, d'un appel à manifestation d'intérêt sur la transformation industrielle et d'un référencement des acteurs du territoire qui peuvent accompagner la transition du territoire.