Limites planétaires : la France contribue-t-elle à les dépasser ?

Le service Statistiques du ministère de la Transition écologique a tenté d'estimer l'influence de la France sur le dépassement ou le maintien des limites planétaires, dont plus de la moitié sont désormais franchies.

À l'heure où plus de la moitié des limites biophysiques de la planète sont considérées par la communauté scientifique comme ayant été transgressées par l'activité humaine, quelle est la part de responsabilité imputable à un pays comme la France ? Le Service des données et études statistiques (Sdes) du Commissariat général au développement durable (CGDD), principalement rattaché au ministère de la Transition écologique, offre quelques éléments de réponse dans une synthèse publiée le 6 octobre.

Sept sur dix limites planétaires déjà dépassées

Pour rappel, la Commission de la Terre, un consortium scientifique international, retient un modèle planétaire caractérisé par neuf limites (et quelques sous-limites) au-delà desquelles le bon fonctionnement du « système Terre » n'est plus garanti. Au moins six limites ou sous-limites sont déjà complètement ou partiellement franchies à l'échelle mondiale : émissions de gaz à effet de serre, érosion de la biodiversité, concentrations excessives d'azote et de phosphore, artificialisation des sols et la pollution biochimique. Une autre limite, celle de la concentration atmosphérique en aérosols, reste insuffisamment quantifiable pour les scientifiques.

Une dixième composante, « l'eau verte » (contenue dans les plantes et le sol), a été ajoutée en 2022 sous la forme d'une sous-limite à l'utilisation de l'eau douce (en opposition à « l'eau bleue » des rivières, des lacs et des nappes phréatiques) et est déjà dépassée. Par ailleurs, en juin 2023, ce même consortium a élaboré un nouveau modèle , s'appuyant sur huit limites centrées à la fois sur la « santé planétaire » et sur la « santé humaine » – dont sept sont déjà transgressées.

La France pêche par sa déforestation importée

Et d'après les données rassemblées par le Sdes, la France, à son échelle, ne fait que légèrement mieux. À son niveau, elle contribue au dépassement d'au moins deux limites et participe à réduire l'écart avec une troisième encore non transgressée à l'échelle mondiale. Avec une empreinte carbone moyenne située entre 7 et 8,9 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 ), les Français émettent plus de gaz à effet de serre que le Terrien moyen (4,7 tCO 2 e/hab), en prenant en compte les conséquences climatiques de leurs importations. Par ailleurs, avec une quantité d'azote en excès estimé à 55 kilogrammes par hectare (kg/ha), la France atteint tout juste le seuil moyen de 55 kg/ha, considéré comme fourchette haute pour cette limite. De plus, son indice d'abondance moyenne d'espèces originelles (comprise entre 0, correspondante à une extinction totale, et 1, un écosystème intact) est fixé à 0,36, bien en-dessous de la moyenne mondiale (0,56) et de la limite planétaire (0,72).

S'agissant de l'utilisation ou de l'artificialisation des terres (dont la limite demeure intacte sur le plan planétaire), l'empreinte « forêt » française exploite plus de 40 % des espaces naturels, en incluant la déforestation importée. « On estime qu'entre 12 et 14,8 millions d'hectares de surfaces agricoles et forestières sont mobilisés chaque année hors de nos frontières ("empreinte terre") pour produire des biens consommés en France, expliquent les experts du Sdes. La déforestation associée ("empreinte forêt") est estimée entre 26 300 et 64 400 ha par an. Si tous les humains avaient une empreinte forêt identique à celle d'un Français, le seuil haut de la limite (40 % de la superficie originelle des forêts tropicales et boréales détruites) serait dépassé dans une soixantaine d'années. »



Traduire les limites planétaires à l'échelle locale Les experts du Sdes ont également tenté d'appliquer le modèle des limites planétaires à l'échelle d'un territoire, en examinant le schéma de cohérence territoriale (Scot) Sud-Loire. Certains indicateurs sont compatibles, comme l'objectif de neutralité carbone porté par le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Idem pour l'influence du territoire sur le cycle de l'azote. Ainsi, en prenant en compte le surplus d'azote organique issu de l'élevage (lequel entraîne l'eutrophisation du bassin hydrographique par endroit), « le territoire dépasse la zone d'incertitude associée à la limite planétaire transposée au niveau local » selon les experts du Sdes.

Mais à y regarder ainsi de plus près, ces derniers se sont aperçus que la majorité des objectifs de politiques environnementales locales restent trop éloignées de cette approche planétaire. En matière de biodiversité, par exemple, le maintien d'un certain niveau de continuité écologique à l'échelle locale « ne garantit pas que le territoire ne dépasse pas sa contribution maximale à la perte de richesse et d'abondance des espèces à l'échelle globale ».

La France marque cependant des points, plus ou moins fermes, parmi les dimensions biophysiques restantes. La pollution des mers au phosphore reste à un niveau « raisonnable » avec une quantité équivalente à 0,23 kg/hab par an, en comparaison à un seuil de sûreté de 1,5 kg/hab/an. Et s'agissant de la ressource en eau douce , la France n'est pas la plus gourmande : elle prélève 0,2 % des ressources planétaires tandis que ses habitants pèsent pour 0,85 % de la population mondiale et son économie, 2,33 %. Quant à l'appauvrissement de la couche d'ozone, elle émet de moins en moins de gaz et particules accentuant le phénomène. En dix ans, les émissions françaises d'hydrochlorofluorés (HFC) ont par exemple baissé de 40 %.

La limite d'une transposition nationale

Quant au reste, il demeure plus difficile d'en juger. La France possède la quatrième plus grande surface corallienne du monde, dont 67 % est protégée. Elle « porte à ce titre une grande responsabilité quant à la préservation de ces écosystèmes » et, de ce fait, dans la lutte contre l'acidification des océans qui les menacent. À l'échelle planétaire, cette acidification (marquée par la diminution du calcaire des coraux ou des coquillages, CaCO 3 ) reste soutenable : la concentration moyenne d'aragonite (une des formes minérales de CaCO 3 ) dans l'eau de mer est encore supérieure à 80 %.