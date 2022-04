Our Ocean, aux Palaos : 16,35 milliards de dollars récoltés pour protéger les océans

Organisée les 13 et 14 avril, aux Palaos, avec les États-Unis, la septième Conférence internationale « Our Ocean » a permis de recueillir 410 nouveaux engagements en faveur de la protection des océans, pour un montant total de 16,35 milliards de dollars. Ces engagements sont consacrés au défi du changement climatique, à la pêche durable, aux économies bleues durables, aux aires marines protégées, à la sécurité maritime et à la lutte contre la pollution marine.

« Ensemble, nous avons dévoilé de nouveaux engagements et de nouvelles ambitions d'une envergure extraordinaire dans bien des domaines. Ces engagements ont certes été pris par les États, mais aussi par le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Nous ne voulions pas seulement des paroles, mais de vrais engagements aboutissant à de vraies mesures permettant de faire une vraie différence », a déclaré John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat.

Les sept Conférences Our Océan mobilisent désormais plus de 1 800 engagements, représentant, au total, près de 108 milliards de dollars.