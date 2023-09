Paprec mise sur l'Espagne pour se développer à l'international

Le groupe Paprec compte sur l'Espagne pour développer ses activités à l'international, a expliqué, ce mercredi 6 septembre, Mathieu Petithuguenin, directeur général délégué du groupe spécialisé dans la gestion des déchets. L'entreprise vient d'acquérir l'entreprise CLD, une filiale du groupe espagnol Sorigué. Dans l'escarcelle : une « grande partie » du marché de collecte et le nettoiement de Barcelone, le plus gros marché de collecte ibérique et l'un des plus gros d'Europe. C'est aussi l'un des marchés les plus modernes, avec une flotte composée à 70 % de véhicules électriques.

Historiquement, le groupe Paprec, créé en 1994, est essentiellement implanté en France et, dans une moindre mesure, en Suisse, depuis 2010. Les choses devraient progressivement changer avec cette nouvelle acquisition. Cette année, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros à l'international, sur un total de 3 milliards. Prélude à une montée en puissance des activités hors Hexagone.

Le contrat barcelonais au cœur de l'activité de CLD

L'entreprise compte apporter en Espagne son savoir-faire en matière de recyclage et de valorisation énergétique. Aujourd'hui, 45 % des déchets espagnols sont enfouis, une situation qui devrait changer puisque les pouvoirs publics veulent réduire la part de ce mode d'élimination.

Les investissements en Espagne ont débuté en mars 2022 avec l'ouverture de bureaux à Madrid. Suivent de premiers contrats de collecte municipale et l'acquisition d'acteurs locaux, dont la prise de participation majoritaire dans GBI Servis, au printemps 2023, une entreprise de 500 employés implantée en Catalogne.

Avec l'acquisition de CLD, filiale du groupe catalan Sorigué, Paprec franchit une nouvelle étape. Ce sont 1 600 employés qui rejoignent le groupe français, apportant avec eux la gestion de la collecte de 415 000 Espagnols et un volume annuel de 294 000 tonnes de déchets gérés sur cinq sites. CLD possède surtout l'une des premières flottes de véhicules électriques d'Europe grâce à son contrat pour la collecte et le nettoiement de Barcelone. Sur les 350 véhicules réservés à ce marché, 70 % sont électriques.