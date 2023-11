Rénovation des logements : les conseillers France Services et France Rénov' se rapprochent

Les Maisons France Services, qui accompagnent les ménages dans certaines démarches administratives, élargiront leur offre de services en incluant les aides distribuées par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : MaPrimeRénov', pour la rénovation énergétique des logements, et la nouvelle aide MaPrimeAdapt', qui sera lancée le 1er janvier 2024 pour adapter le logement des personnes âgées ou handicapées.

Au Salon des maires à Paris, le 21 novembre, Thierry Repentin, président de l'Anah, et Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), ont conclu un partenariat de rapprochement des deux réseaux, qui démarrera dès le 1er janvier prochain. L'objectif est d'améliorer le maillage territorial des espaces de conseils France Rénov' et aller au plus près des besoins des ménages, notamment ceux éloignés de l'administration et/ou du numérique.

« Grâce à ce partenariat, les 7 000 agents France Services viendront renforcer l'action des 550 espaces conseils France Rénov' pour faciliter l'accès aux aides de l'Anah en proposant un appui aux ménages dans la réalisation de leurs démarches d'obtention des primes à l'adaptation ou à la rénovation de leur logement », se félicite l'Anah.

Le Gouvernement prévoit d'atteindre 700 000 rénovations aidées l'an prochain, dont 200 000 rénovations d'ampleur.