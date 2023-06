Sécurité électrique : pas d'inquiétude pour la fin de l'année, selon RTE

Lors d'une conférence de presse sur les perspectives d'approvisionnement électrique pour l'été et l'hiver prochains, mercredi 28 juin, le gestionnaire du réseau RTE s'est voulu rassurant. Pas d'inquiétude pour l'été, pas de risque particulier pour l'automne et une situation significativement plus favorable pour l'hiver prochain, en comparaison à la situation vécue en 2022.

La baisse de consommation d'énergie enregistrée cet hiver s'est poursuivie au printemps (autour de - 7 % pour l'électricité). « Il est probable que la consommation continue de se situer en deçà des niveaux historiques », estime Thomas Veyrenc, directeur exécutif. Le Gouvernement a présenté, il y a quelques jours, l'acte 2 du plan de sobriété, visant à inscrire dans la durée les économies d'énergie réalisées cet hiver.

Quant au parc nucléaire, il retrouve un niveau de disponibilité supérieur à celui des mois passés : il devrait être de 35 à 40 gigawatts (GW) à l'automne, « soit 5 à 10 GW de plus que l'année dernière » et se situera entre 40 et 50 GW entre début décembre et fin janvier.