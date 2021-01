Pierre-Yves Burlot est nommé directeur développement durable du groupe Séché Environnement. Auparavant, il a travaillé à l'Agence de la transition écologique et au cabinet de Brune Poirson.

Le groupe Séché Environnement annonce la nomination de Pierre-Yves Burlot au poste de directeur développement durable. Auparavant, Pierre-Yves Burlot a travaillé pour l'Agence de la transition écologique (Ademe) et au sein du cabinet de Brune Poirson, alors secrétaire d'État à la Transition écologique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura la charge de la stratégie environnementale, en France et à l'international, en lien direct avec Maxime Séché, directeur général du groupe.

« Issu d'une double formation en économie, à l'institut d'administration des entreprises de Nantes, et en développement durable, à l'École Nationale des Ponts et Chaussés, Pierre-Yves Burlot débute sa carrière en tant qu'analyste projets dans le domaine de l'énergie », indique Séché Environnement. Il a ensuite rejoint l'Ademe en tant que chef de service adjoint chargé du suivi de l'innovation. Il entre au cabinet de Brune Poirson en février 2019, comme conseiller technique en charge des questions d'économie circulaire et de finance verte. Il retourne à l'Ademe en 2020, où il est chargé de l'élaboration et du déploiement des dispositifs de soutien à la transition écologique mis en place dans le cadre du plan de relance.