Planification urbaine bas-carbone : l'Ademe accompagne seize collectivités

Les projets de seize collectivités territoriales ont été retenus par l'Ademe dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Planification urbaine au service des stratégies bas-carbone ». Les lauréates de cet AMI, lancé en juin 2019, sont accompagnées, depuis novembre dernier, par l'établissement public afin « d'expérimenter l'effet levier de l'urbanisme dans la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique ». C'est-à-dire la prise en compte des enjeux de cette transition dans les différents documents d'urbanisme (Scot, PLUi, PLU).

Cet accompagnement, d'une durée de deux ans, est personnalisé pour douze des lauréates, avec la mise à disposition d'un service de conseil d'aide à l'ingénierie. Les quatre autres collectivités bénéficient de l'accompagnement collectif, consistant en la mise à disposition de ressources expertes et le partage d'expérience à travers quatre ateliers thématiques et l'animation d'une plateforme numérique. Pour assurer cet accompagnement, l'Ademe a missionné le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), chargé d'assurer une assistance à maîtrise d'ouvrage mutualisée au niveau national.

L'expérimentation est conduite sous la houlette d'un comité de pilotage associant de nombreux acteurs de l'aménagement : ministère de la Transition écologique (MTES), Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE), Fédération nationale des Scot (FédéSCoT), Association des communautés de France (ADCF), Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).