Trois polluants de l'air modifient le placenta

Par quels mécanismes la pollution de l'air affecte-t-elle l'enfant à naître pendant la grossesse ? C'est la question que s'est posée une équipe de recherche de l'Inserm et de l'université de Grenoble dans une étude (1) publiée le 7 mai 2024 dans le journal scientifique The Lancet Planetary Health. Elle conclut que l'exposition aux trois polluants aériens étudiés, NO 2 , PM 10 et PM 2,5 , est associée à des modifications épigénétiques du placenta, c'est-à-dire des changements réversibles dans l'activité des gènes. Un tiers de ces modifications concerne des gènes impliqués dans le développement fœtal, poids et taille de naissance par exemple, d'autres influent sur des gènes du développement du système nerveux, du système immunitaire et du métabolisme.

Et cela, avec une différence genrée. Chez les filles, les altérations toucheraient surtout des gènes impliqués dans le développement du fœtus et la régulation du stress oxydatif, et ce pendant le premier semestre de la grossesse. Les garçons, de leur côté, seraient plus vulnérables vers la fin de la grossesse, au niveau des gènes du neurodéveloppement.

Pour quel impact ? « De prochaines études pourront investiguer si [ces] changements épigénétiques […] persistent après l'accouchement et comment ils pourraient influencer le développement durant l'enfance », complète Johanna Lepeule, une des autrices de l'étude, dans un communiqué. En outre, les résultats devront être vérifiés dans des populations d'autres régions géographiques et avec des profils génétiques différents.