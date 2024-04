Amarré dans le XVe arrondissement de Paris, le ballon Generali, déjà capable de détecter l'ozone et les particules fines, est désormais doté de nouveaux capteurs qui mesurent les émissions de carbone. Reportage à 300 mètres d'altitude.

Cette montgolfière, qui transporte depuis plus de vingt ans des touristes venus admirer la capitale, embarque depuis peu deux spectromètres infrarouge capable de mesurer le CO 2 et le méthane. Ces outils viennent compléter un réseau de 40 capteurs déployés partout en Île-de-France depuis plusieurs années. Et bonne nouvelle, une diminution régulière des émissions de carbone (43818) de 2 % par an est enregistrée depuis 2018.

« On a déjà un maillage horizontal de capteurs important sur des structures hautes. Mais ils sont placés sur des points fixes. Le ballon Generali vient amener une dimension verticale, en faisant des mesures du sol jusqu'à 300 mètres », explique Olivier Laurent, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE). « On va tester la capacité de nos modèles à reproduire la façon dont le CO 2 se disperse verticalement dans l'atmosphère. C'est un point faible des modèles, qui ont besoin d'éléments de validation qui nous seront apportés par les instruments installés sur le ballon », complète Michel Ramonet, coordinateur du réseau Icos-France.