Pollution de l'air : la Commission européenne met de nouveau la France en demeure

La Commission européenne ne lâche pas le morceau. Elle a annoncé, le 7 février, avoir adresser à la France une nouvelle lettre de mise en demeure pour non-respect de la directive de 2008 sur la qualité de l'air ambiant. Elle lui donne cette fois-ci un délai de deux mois pour y répondre et rectifier le tir, sous peine d'être visée par un avis motivé qui l'ouvrirait à des conséquences judiciaires.

Cette procédure a débuté en octobre 2019 par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celui-ci avait jugé que la France avait « manqué à ses obligations » du fait de nombreux dépassements des valeurs limites annuelles et journalières du dioxyde d'azote (NO 2 ) sur son territoire depuis 2010. Bruxelles note qu'à l'heure actuelle, « la France ne s'est toujours pas conformée à l'arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne les valeurs limites annuelles de NO 2 dans quatre zones de mesure de la qualité de l'air : Paris, Lyon, Strasbourg et Marseille-Aix ».