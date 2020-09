Hydrogène vert : le projet vendéen Lhyfe pose sa première pierre

C'est parti pour le projet vendéen Lhyfe. Le chantier vient de démarrer avec au programme la construction de deux bâtiments : un bâtiment industriel de 700 m² dédié à la production d'hydrogène vert renouvelable et 200 m² de bureaux qui hébergeront le premier centre de R&D de Lhyfe dédié à la production d'hydrogène offshore, le tout sur une parcelle de 4000 m².

Ce projet vise à raccorder le parc éolien de Bouin, propriété du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à un électrolyseur. La livraison des 300 premiers kilos d'hydrogène renouvelable journaliers est prévue pour le printemps 2021.

Le gaz sera stocké à haute pression et transporté vers les sites de distribution (stations) chez les entreprises ou les collectivités du département. Le Sydev est en train de créer la demande en encourageant l'achat de véhicules à hydrogène en flottes captives. Les premiers à le faire seront les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), puis plusieurs communes de Vendée. Le schéma sera complété par une première station à hydrogène située à La Roche-sur-Yon, pour développer les usages. Cette station alimentera une première ligne de bus, des véhicules de la collectivité (bennes à ordures ménagères, etc.), et elle sera ouverte au grand public.