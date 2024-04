Le premier relevé d'Avélo 3 redonne du souffle aux politiques cyclables en zones peu denses

Études de planification des aménagements (83 %), promotion des mesures favorables au vélo (67 %), mais aussi expérimentations de services de location, de partage, de réparation ou d'entretien des cycles (60 %), recrutement de chargés de mission (37 %)… La première levée de l'appel à projets Avélo 3 a permis de retenir 184 collectivités en zones rurales, péri-urbaines et urbaines peu denses pour leurs initiatives en matière de politique cyclable. Parmi ces lauréates, 23 % ont présenté une demande de financement pour un plan global, prouvant ainsi leur ambition forte de développer cette pratique sur leur territoire, et 25 % portent des mesures à l'intention des jeunes.

Ces projets, qui concerneront 6 millions de citoyens, bénéficieront d'une enveloppe de 17 millions d'euros (M€). Lancé en septembre dernier par le ministère de la Transition écologique, après deux premiers volets en 2019 et 2021, ce programme Avélo 3 vise à accompagner 350 nouveaux territoires en tout, à hauteur de 37 M€ : 30 M€ financés par le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et 7 M€ par l'Ademe. Un second relevé (1) a été ouvert jeudi 18 avril 2024 pour les 166 projets à subventionner restants. Il se terminera le 18 juillet prochain.