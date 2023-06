Quels niveaux de prise en charge de l'État des prestations des Accompagnateurs Rénov' ?

Ce 23 juin, le ministère de la Transition écologique et l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ont précisé les niveaux de prise en charge par l'État des ménages qui feront appel, en 2024, aux Accompagnateurs Rénov' pour bénéficier des aides MaPrimeRénov' aux travaux de rénovation globale et performante.

À compter du 1er janvier 2024, 300 millions d'euros seront alloués aux prestations obligatoires des Accompagnateurs Rénov, y compris les audits réalisés dans les logements. Cette enveloppe sera financée par un nouveau programme de certificats d'économies d'énergie (CEE) porté par l'Anah pour trois ans.

L'État prévoit ainsi de prendre en charge jusqu'à 100 % du coût de cette prestation d'accompagnement pour les ménages les plus modestes, dans la limite de 2 000 euros d'aides. Cette prise en charge s'effectuera à hauteur de 80 % pour les ménages modestes, soit 1 600 euros d'aides de l'État. Les ménages aux revenus intermédiaires bénéficieront d'une prise en charge de 40 % (800 euros d'aides) et les ménages les plus aisés d'une prise en charge de 20 % (400 euros d'aides).

« Le ménage qui fera sa demande d'aide devra justifier de cet accompagnement et pourra, dans ce cadre-là, montrer son contrat d'accompagnement et indiquer le coût de cette prestation d'accompagnement. C'est donc le ménage qui demandera le financement de cette prestation d'accompagnement », explique Simon Corteville de l'Anah, à l'occasion d'un webinaire organisé ce vendredi avec les professionnels concernés.