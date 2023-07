Plastique : un procédé permettrait un retour au contact alimentaire du PE et du PP recyclés mécaniquement

Fin juin, Citeo a annoncé qu'une nouvelle innovation permet le retour au contact alimentaire du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) recyclés. « Grâce à un traitement utilisant le CO 2 supercritique, les partenaires du projet SuperPE (…) ont démontré à l'échelle préindustrielle la possibilité de décontaminer des PE et PP recyclés mécaniquement à partir de déchets d'emballages ménagers pour permettre leur retour au contact alimentaire », résume l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers.

Le projet, qui rassemble six acteurs de l'emballage et du traitement par CO 2 supercritique, est coordonné par le groupe Barbier, spécialisé dans l'emballage souple. Il a été soutenu par Citeo dans le cadre de son appel à projets de 2019 consacré à l'écoconception, au recyclage et à la valorisation.

Un procédé adapté aux composés de faible masse molaire

Concrètement, explique Citeo, les travaux ont permis de montrer qu'il est possible de décontaminer à plus de 99 % des composés de faible masse molaire (de l'ordre de 300 g par mole). Les composés de plus haute masse molaire peuvent être décontaminés à 90 %.

Ces résultats ont d'abord été établis sur des composés modèles, sélectionnés sur la base d'analyses de matières recyclées à partir de déchets ménagers. Ils ont ensuite été confirmés directement sur la décontamination de matières recyclées commerciales. Les essais ont été réalisés jusqu'à l'échelle préindustrielle (des lots de 80 litres de matières). Quant à la modélisation économique, elle a démontré la viabilité d'un premier outil de taille industrielle.

« SuperPE ouvre en grand la voie à un procédé industriel permettant la décontamination chimique des recyclés PP et PE post-consommation à des performances compatibles avec les exigences établies pour les emballages alimentaires ou cosmétiques », estime Citeo.

Actuellement, l'un des principaux enjeux des travaux de recherche en matière de recyclage consiste à pouvoir garantir la sécurité sanitaire des matières recyclées mécaniquement, afin d'assurer un retour au contact alimentaire. Les deux résines concernées par le projet, explique Citeo, représentent plus de la moitié du gisement des plastiques utilisés dans l'emballage. Elles sont par exemple employées pour confectionner les barquettes de beurre, les bouteilles de lait, les films de regroupement des packs d'eau ou encore les pots et tubes de produits cosmétiques.