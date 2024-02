La plateforme Pro'Réno accompagne les professionnels de la rénovation énergétique

bonjour,

après avoir bien débuté a commencé la galère, fenêtres et isolation,des gens rodés et efficaces, déplus pas besoin de quémander la prime CEE (un truc stupide) c'est eux qui vous la font.

Idem le chauffe eau turbo un truc chouette à conseiller

ensuite la Vmc, ça fonctionne c'est déjà pas mal.

la pompe je l'avais posée moi-même, pas utile de changer (11 ans normal c'est du chinois, )

reste l'insert à flamme verte, le mec qui fait l'installation refuse de monter sur le toit pour réparer la cheminée, on fait venir un maçon qui refait la cheminée 6000 euros qui n'entre pas dans le devis.

on a commencé en Mars, avec de la chance on finira en mars..

on attend et le crédit relais tombe!

on s'est pris une belle galère.

a oui j'oubliais la prime CEE des heures de recherche, un site relou inutilisable, un conseil ne surtout pas chercher celui qui offre la meilleure prime, ils ont sous traité et pondu une usine à gaz.

