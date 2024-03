Le programme Oscar aide les entreprises du bâtiment à maîtriser le dispositif des CEE

Monter des dossiers d'aides du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) est une mécanique qui peut s'avérer complexe pour les artisans et entreprises du bâtiment qui interviennent dans des projets de rénovation énergétique des logements. Pour y remédier, le programme de CEE Oscar lance l'expérimentation « Accompagnateur Pro » pour les aider dans leurs premières demandes de CEE, depuis l'ouverture du dossier jusqu'à son dépôt, en passant par le montage.

En effet, « découragés, ces derniers ne présentent pas forcément ces aides à leurs clients, alors même qu'ils pourraient en bénéficier », regrettent, dans un communiqué, l'Association technique énergie environnement (Atee) qui porte ce programme.

Cette expérimentation consiste en un accompagnement personnalisé pas-à-pas, qui sera réalisé par des référents aide à la rénovation (RAR), habilités et formés par le programme Oscar. Ils assisteront directement l'artisan ou l'entreprise de rénovation dans ses premières demandes de CEE. Cet accompagnement sera gratuit, dans la limite de cinq dossiers par artisan ou par entreprise de rénovation.

L'expérimentation est menée en collaboration avec les fédérations du bâtiment (Capeb et FFB), partenaires d'Oscar, au sein de régions pilotes : le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et les Pays de la Loire, pour la FFB ; et l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, pour la Capeb. Jusqu'au 31 décembre 2024, Accompagnateur Pro permettra d'évaluer l'accueil de ce nouveau type de dispositif et son potentiel quant à l'intensification du recours aux aides.