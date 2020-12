Le projet Life eau&climat veut soutenir l'adaptation au changement climatique

Aider les acteurs de la gestion locale des ressources en eau à évaluer les effets du changement climatique et à mettre en oeuvre des mesures d'adaptation : c'est l'ambition du projet Life Eau&Climat lancé le 1er septembre 2020.

Ce dernier est doté de 3,7 millions d'euros (2 millions d'euros financés par l'Union Européenne, avec un co-financement des Agences de l'eau et de l'Agence de la transition écologique (Ademe)). Ce projet doit durer quatre ans. Il compte développer des outils d'aide à la décision à destination des acteurs locaux pour évaluer les vulnérabilités du territoire et planifier l'adaptation au changement climatique. Il souhaite également faciliter la mobilisation grâce à des recommandations basées sur une analyse de pratiques. Le projet vise également l'amélioration de l'accès aux données hydro-climatiques et le renforcement du transfert de connaissances entre les chercheurs et les gestionnaires.

Le projet est piloté par l'Office International de l'Eau (OiEau) et réunit une dizaine de partenaires. 21 schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) sont intégrés au projet.

Un groupe technique institutionnel participera au suivi et un Comité européen de validation constitué d'experts thématiques et d'organismes de bassin veillera à la transférabilité des résultats et outils du projet à d'autres territoires et acteurs en Europe.

Note Le projet est piloté par l'Office International de l'Eau (OiEau) et réunit 14 partenaires : METEO-France, INRAE, Acterra, Hydreos, l'Etablissement Public Loire, l'Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne

l'Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Lignon, la Région Grand Est, le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance, le Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born, le Syndicat Mixte d'Etude et d'Aménagement de la Garonne et le Syndicat Mixte Célé – Lot médian.