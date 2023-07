Gaspillage alimentaire : la Commission propose deux objectifs de réduction pour la période 2020-2030

Ce mercredi 5 juillet, la Commission européenne a proposé que, d'ici à 2030, les États membres réduisent le gaspillage alimentaire de 10 % dans le secteur de la transformation agroalimentaire et de 30 % par habitant dans les secteurs du commerce de détail et de la consommation (restaurants, services de restauration et ménages). Les résultats de la première évaluation des niveaux de gaspillage alimentaire réalisée par l'Union européenne (UE) en 2020 serviront de référence pour évaluer les progrès, précise Bruxelles. Ces propositions sont effectuées conformément à ce que prévoit la stratégie « de la ferme à la table ».

La Commission entend aussi procéder, d'ici à fin 2027, à un examen formel des progrès accomplis par les États membres. La position européenne pourra être revue à cette occasion si « des éléments suggèrent que l'UE peut contribuer encore plus à l'ambition mondiale ».

Ces dispositions sont inscrites dans la proposition de modification de la directive-cadre Déchets, présentée ce mercredi. Le projet de texte liste aussi une série de mesures générales que les États membres seront invités à mettre en œuvre. Sensibilisation des acteurs, identification des défaillances dans la chaîne agroalimentaire, incitation au don des invendus alimentaires ou encore mise en place d'indicateurs de suivi du gaspillage alimentaire figurent parmi ces mesures.

59 millions de tonnes gaspillées

Les objectifs et mesures proposés doivent permettre à l'Europe d'atteindre l'Objectif mondial de développement durable (ODD) visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire par habitant au niveau du commerce de détail et des consommateurs d'ici à 2030 et à réduire les pertes alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement alimentaires.

Selon la Commission, près de 59 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 131 kg par habitant, sont générées chaque année dans l'UE. Cela représente une perte estimée à 132 milliards d'euros et des émissions de l'ordre de 252 millions de tonnes d'équivalents CO 2 , soit environ 16 % des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire européen. Plus de la moitié (53 %) de ce gaspillage alimentaire est générée au sein des ménages, 20 % lors de la transformation des aliments, 11 % lors de la production agricole, 9 % dans les restaurants et services de restauration, et 7 % dans les commerces de gros et de détail.