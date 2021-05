Protéines végétales : deux nouveaux guichets en 2021 pour soutenir le développement de la filière

Face au succès du premier guichet ouvert pour soutenir le développement de la filière des protéines végétales, le ministère de l'Agriculture ouvrira, le 17 mai, un deuxième guichet doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros. Il permettra d'accompagner l'acquisition d'agroéquipements par les professionnels de la filière des protéines végétales. Il ciblera plus spécifiquement la culture des oléaprotéagineux et des légumineuses fourragères, afin de développer leur consommation et de soutenir la diversité des protéines végétales cultivées en France.

Pour rappel, le Gouvernement vise une augmentation de 40 % des surfaces de protéines végétales d'ici 2022, soit 400 000 ha supplémentaires en deux ans. D'ici 2030, les surfaces en protéines végétales devraient doubler, pour couvrir 8 % de la surface agricole utile (SAU), soit 2 millions d'hectares, selon la stratégie présentée fin 2020.

Le premier guichet, lancé fin janvier avec une enveloppe de 20 millions d'euros, a reçu plus de 1 160 demandes. Le deuxième guichet « permettra de financer une partie des dossiers déposés en janvier, qui n'avaient pu être retenus, mais également de soutenir les nouvelles demandes d'agriculteurs », indique le ministère. Un troisième guichet sera ouvert au second semestre 2021. Il permettra d'examiner les dossiers qui n'auront pas été retenus lors de l'instruction des deux premiers guichets, ajoute le ministère.