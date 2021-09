Qualité de l'air : des données désormais plus facilement accessibles

Deux acteurs impliqués dans le suivi de la qualité de l'air mettent à disposition en cette rentrée leurs données de façon facilitée. Ainsi l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) propose de rendre plus accessible les informations sur la qualité de l'air dont il dispose à travers son site Géod'air. Grâce à une carte interactive, les utilisateurs pourront visualiser les données et statistiques de mesure de la qualité de l'air dans toute la France, en temps quasi-réel. Le site permet également des recherches historiques et de suivre l'évolution des concentrations dans le temps, mais également présente la réglementation en vigueur.

La fédération nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, Atmo France, souhaite également mieux diffuser les données produites par les associations régionales du réseau et l'indice Atmo grâce à un portail Open data. « Les flux sur les épisodes de pollution, les concentrations observées et cartographiées, les émissions et les expositions des populations et territoires en dépassement sur les valeurs réglementaires seront accessibles à partir du quatrième trimestre 2021 », précise la fédération. La mise à jour des données est effectuée quotidiennement au plus tard à 14 heures.

Note Accessible à partir du 20 septembre.