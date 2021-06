Qualité de l'air : la métropole du Grand Paris renforce sa zone à faibles émissions

À partir du mardi 1er juin, la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole du Grand Paris n'accueillera plus les véhicules Crit'Air 4 (véhicules essence de plus de 24 ans et véhicules diesel de plus de 15 ans) au sein des communes situées à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86.

La circulation des véhicules Crit'Air 5 et non classés y est déjà restreinte depuis juillet 2019. Depuis le 16 septembre 2020, un décret oblige les communes situées à l'intérieur du périmètre à intégrer la ZFE métropolitaine. Dans ce cadre, le conseil métropolitain a adopté en décembre 2020 la deuxième étape de la ZFE, à savoir l'interdiction aux véhicules Crit'Air 4. « La mise en place progressive de la plus importante zone à faibles émissions d'Europe tend à améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie des métropolitains. Cette deuxième étape confirme l'engagement de la métropole dans une écologie positive et progressive tout en accompagnant les ménages les plus modestes dans cette transition et en tenant compte de la situation de nos professionnels durement touchés par la crise », commente Patrick Ollier, président de la métropole.

Afin d'encourager la rénovation du parc automobile, la métropole du Grand Paris a créé une aide à l'achat de véhicules propres, cumulable avec la prime à la conversion et le bonus écologique de l'État. Elle a également prévu des dérogations jusqu'au 30 juin 2022 en faveur des professionnels touchés par la crise. Sont exonérés les véhicules des entreprises ayant bénéficié d'un soutien comme un prêt garanti par l'État (PGE), le fonds de solidarité, le « prêt rebond » mis en place par la région Île-de-France ou le « Fonds Résilience Île-de-France et collectivités ».