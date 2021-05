Quarante-cinq startups reçoivent le label Greentech Innovation

Ce lundi 3 mai, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, ont dévoilé les quarante-cinq startups qui se verront attribuer le label Greentech Innovation. Elles ont été sélectionnées dans le cadre de la 7e promotion de l'appel à manifestation d'intérêt Greentech Innovation. Ces 45 startups « bénéficieront de mises en relation avec l'écosystème de la Greentech Innovation afin de finaliser leurs projets et de faciliter leur industrialisation et leur commercialisation », ajoutent les ministères.

Parmi les startups lauréates figure, dans la catégorie « Agriculture durable », EcoTree qui propose d'investir dans les arbres et permet leur gestion durable. Dans la catégorie « Bâtiment et ville durable », Batiprint 3D propose notamment un procédé robotisé d'isolation thermique par l'extérieur par impression 3D de matériaux isolants. Dans la catégorie « Eau, biodiversité et biomimétisme », Aquatech Innovation transforme par exemple les eaux usées en qualité « eau de baignade » sans impact visuel, sonore ou résiduel sur l'environnement local. En outre, dans la catégorie « Économie circulaire », Carbiolice propose notamment un procédé enzymatique innovant qui permet d'accélérer la biodégradation naturelle des plastiques d'origine végétale.

L'initiative Greentech Innovation rassemble désormais plus de 215 startups engagées dans la transition écologique.